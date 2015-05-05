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المبعوث الخاص لرئيس تونس يصل القاهرة

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المبعوث الخاص لرئيس تونس يصل القاهرة المبعوث الخاص لرئيس تونس يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي المبعوث الخاص لرئيس تونس “رضا بالحاج” في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين .
> وذكرت مصادر دبلوماسية بالمطار أن المبعوث الخاص لرئيس تونس وصل علي الطائرة التونسية القادمة من تونس وكان في استقباله بالمطار عدد من أعضاء السفارة التونسية بالقاهرة .

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