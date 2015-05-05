المبعوث الخاص لرئيس تونس يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي المبعوث الخاص لرئيس تونس “رضا بالحاج” في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين .

> وذكرت مصادر دبلوماسية بالمطار أن المبعوث الخاص لرئيس تونس وصل علي الطائرة التونسية القادمة من تونس وكان في استقباله بالمطار عدد من أعضاء السفارة التونسية بالقاهرة .