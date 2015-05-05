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المحكمة تتسلم التقرير الطبى للمتهم السابع فى قضية "التخابر مع قطر"

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المحكمة تتسلم التقرير الطبى للمتهم السابع فى قضية "التخابر مع قطر" المحكمة تتسلم التقرير الطبى للمتهم السابع فى قضية "التخابر مع قطر"
استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من قيادات تنظيم الإخوان فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر بعد اكتمال هيئة الدفاع عن المتهمين.

وتسلمت المحكمة التقرير الطبى الخاص بالمتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت، حيث جاء به أنه تم توقيع الكشف الطبى الظاهرى على المتهم، وتبين أنه مدعى الإضراب عن الطعام منذ فترة، وتبين أن ضغط الدم 120 على 90 ونسبة السكر فى الدم 60 وتم إعطاؤه محلول جلوكوز لرفع نسبة السكر، وبمناقشة المتهم وسؤاله عن مكان تواجده تبين أنه مدرك لما يحدث حوله والتقرير مزيل بتوقيع الطبيب أحمد رابح محمد بتاريخ اليوم وأشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدى الشناوى وراضى رشاد.

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