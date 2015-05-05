محام بـ"حرق نقطة البراجيل": سنقدم مستندات تثبت عدم صلة المتهمين بالواقعة

قال محمود غيط محامى أحد المتهمين فى قضية حرق نقطة شرطة البراجيل والمتهم فيها 62 إخوانيا من بينهم القيادى الإخوانى محمود عامر عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة المنحل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" اليوم الثلاثاء، إن هيئة الدفاع أعدت قائمة مستندات تثبت عدم تواجد أى من المتهمين فى مكان الواقعة وقت حدوثها تمهيداً لتقديمها لهيئة المحكمة فى جلسة غدا الأربعاء.

وأكد "غيط"، أن عددا كبيرا من المتهمين لم يكن متواجدا وقت حدوث الواقعة، بل كانوا متواجدين بمقر عملهم وهناك أوراق تثبت ذلك ومختومة من جهات العمل الخاصة بالمتهمين، فضلاً عن أن عددا من المتهمين كان يؤدى واجب العزاء فى وفاة أحد أبناء القرية التى شهدت الواقعة.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد الإله قد قررت فى جلستها الماضية تأجيل نظر جلسات محاكمة المتهمين لجلسة الغد 6 مايو لسماع مرافعة النيابة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام للجماعة إرهابية والتحريض على القتل، مما تسبب فى مقتل مجند ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم والشروع فى القتل، بالإضافة إلى تهمة إمداد جماعات قتالية بالسلاح.