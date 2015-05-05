4 أنواع عصير تزيد من تركيز ابنك واستيعابه فى الامتحان

ابنك والامتحان مسلسل لن ينتهى من أى بيت مصرى، سوى بانقضاء آخر يوم امتحان فى كل المراحل التعليمية، لازم تعرفى إيه أهم السوائل المفيدة لابنك فى تلك الفترة.

تنصحك الدكتورة نيفين رضا أخصائية الباطنة بعدة سوائل وعصائر مفيدة للطالب أثناء فترة الامتحانات، والتى تساعده على زيادة معدل تحصيله وتركيزه وتقليل شعوره بالخمول وضعف الاستيعاب:

- كوب من الموز مخلوط باللبن أحد أفضل الخيارات أمام الأم لكى يمد الطفل بطاقة لا نهائية وقدرة على التركيز والفهم أكثر، والتركيز فى أسئلة الامتحان، وعدم الشعور بالخمول، وتحليته بالعسل مفيدة للغاية وتضاعف من فوائده.

>- كوب من عصير التفاح المعد منزليا والمصفى إذا رغب الطفل فى ذلك، مع بعض من العسل الأبيض اللذيذ الذى يزيد من انتباه العقل، وزيادة معدل الذكاء، وزيادة النشاط والانتباه.

>- كوب من عصير الكيوى المحلى بالعسل الأبيض المنشط، يزيد من طاقة الجسم والعقل، وجعل الطفل متنبه ومتيقظ لتلقى المعلومات وسردها، وطاقته الجسدية هائلة.

>- كوب من عصير الأناناس الطبيعى، والذى يحلى بالعسل الطبيعى أيضا، ويتناوله الطالب ليزيد من قدراته الذهنية، وخفيف على المعدة، ويمد بالطاقة.