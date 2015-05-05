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إنشاء وحدة بيوجاز بالمدينة الجامعية ببنى سويف لتوفير سماد عضوى

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إنشاء وحدة بيوجاز بالمدينة الجامعية ببنى سويف لتوفير سماد عضوى إنشاء وحدة بيوجاز بالمدينة الجامعية ببنى سويف لتوفير سماد عضوى
وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور أمين لطفى على الاقتراح المعروض من كلية الزراعة بشأن إنشاء وحدة البيوجاز بالمدينة الجامعية شرق النيل، وذلك بالتعاون مع هيئة شئون البيئة.

كان مجلس جامعة بنى سويف قد ناقش فى اجتماعه الأخير أمس الاقتراح المقدم من كلية الزراعة بشأن إنشاء الوحدة وأعلن الأعضاء موافقتهم على إقامتها بمقر المدينة الجامعية (المطعم) فى مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، بهدف التخلص الآمن من مخلفات المطعم وإمداد المدينة الجامعية بالغاز بالإضافة إلى توفير سماد عضوية تستخدم فى مزارع كلية الزراعة وأيضاً تدريب طلاب كليات الزراعة والهندسة والعلوم.

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مصر 365