رفع جلسة محاكمة «مرسي» و10 آخرين في قضية «التخابر»

استفسرت محكمة القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر .. عن المتهمة كريمة الصيرفي عما اذا تم القبض عليها من عدمة فقال ممثل النيابة انه جاري تنفيذ أمر المحكمة.

ولاحظت المحكمة أن المتهم احمد اسماعيل يجلس ولا يقوى علي النهوض عند النداء عليه، وسألته عما اذا كان يشعر بأي الام، فقال انه يشعر بإعياء وانه مدرك لما يدور بالجلسة.

وأمرت المحكمة بتوقيع الكشف الطبي عليه ومعرفة حالته الصحية.

ولاحظت المحكمة عدم حضور الدفاع عن المتهمين الاول والتاني والثالث والرابع وحضور المحامي المنتدب عن المتهم الخامس وحضور دفاع المتهمين السادس والسابع.

وقالت المحكمة انه قانونا لا يجوز نظر الدعوي في غيبة الدفاع وسبق وان حظرت الدفاع بالالتزام.

فقال احد المحامين انه قام بالاتصال بباقي اعضاء الدفاع، وعلم بوجود حادث علي الطريق مما عرقل وصولهم وطلب مهلة نصف ساعة لحضور باقي هيئة الدفاع.

والمحكمة كلفت امن القاعة باحضار طبيب لتوقيع الكشف الطبي احمد اسماعيل ثابت وتحديد عما اذا كان واعي لما يدور بجلسة المحكمة من عدمه وعرض التقرير علي المحكمة وقررت رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لحين حضور باقي هيئة الدفاع

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، و عضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد.