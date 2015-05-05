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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم والأسهم تربح 5.5 مليار جنيه

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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم والأسهم تربح 5.5 مليار جنيه ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم والأسهم تربح 5.5 مليار جنيه

البورصة

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع منتصف تعاملات اليوم مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب فى حين مالت تعاملات العر ب والمصريين  إلى البيع يأتى ذلك وسط انباء عن قرب التوصل لإتفاق حول تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاسهم ، حيث ربح رأس المال السوقى نحو 5.5 مليار جنية

صعد المؤشر الرئيسى للبورصة إيجى إكس 30  بنسبة 1.95 % ليصل الى مستوى 8820 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الأوسع نطقا إيجى إكس 100 بنسبة 1.66 % ليبلغ مستوى 972 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 بنسبة 1.67 % ليبلغ مستوى 471 نقطة .

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