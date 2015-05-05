ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم والأسهم تربح 5.5 مليار جنيه

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع منتصف تعاملات اليوم مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب فى حين مالت تعاملات العر ب والمصريين إلى البيع يأتى ذلك وسط انباء عن قرب التوصل لإتفاق حول تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاسهم ، حيث ربح رأس المال السوقى نحو 5.5 مليار جنية
صعد المؤشر الرئيسى للبورصة إيجى إكس 30 بنسبة 1.95 % ليصل الى مستوى 8820 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الأوسع نطقا إيجى إكس 100 بنسبة 1.66 % ليبلغ مستوى 972 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 بنسبة 1.67 % ليبلغ مستوى 471 نقطة .