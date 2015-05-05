ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم والأسهم تربح 5.5 مليار جنيه

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع منتصف تعاملات اليوم مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب فى حين مالت تعاملات العر ب والمصريين إلى البيع يأتى ذلك وسط انباء عن قرب التوصل لإتفاق حول تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاسهم ، حيث ربح رأس المال السوقى نحو 5.5 مليار جنية