فاينانشيال تايمز: العالم ينفق 100مليار دولار سنويا على عقاقير السرطان

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الإنفاق السنوى العالمى على عقاقير مرض السرطان بلغ 100 مليار دولار للمرة الأولى، فى الوقت الذى تستعد فيه صناعة الأدوية لتدشين جيل جديد من العلاج يبشر برفع قيمة التكاليف.

وقالت الصحيفة – فى سياق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكترونى – إن "الرقم القياسى، الذى سجل فى عام 2014، يمثل زيادة بنسبة 10% عن العام الذى سبقه ويعود ذلك بوجه عام لارتفاع أسعار العقاقير وزيادة حالات الاصابة بالمرض".

وأضافت أن "البيانات الصادرة عن معهد (آى إم إس) لمعلومات الرعاية الصحية، والذى يعد منظمة بحثية أمريكية تحظى بالاحترام، تأتى فى وقت تنامى فيه اهتمام الأطباء والمستثمرين بعقاقير جديدة لعلاج المرض تم الإعلان عن أنها الخطوة الأكبر للمضى قدما فى طب السرطان منذ عقود".

وأوضحت الصحيفة أن هناك شركات تطور ما يطلق عليه العلاج المناعى لمرض السرطان، والذى يسخر نظام المناعة لجسم الإنسان من أجل مكافحة الأورام، مشيرة إلى أن أولى هذه التحركات دشنت فى الولايات المتحدة فى الأشهر الأخيرة بأسعار تصل إلى نحو 150 ألف دولار سنويا.

ولفتت إلى أنه ومع ذلك فإن الزيادة المتوقعة للعقاقير الجديدة باهظة الثمن لعلاج المرض أثارت تساؤلات حول قدرة تحمل أنظمة الرعاية الصحية التى تحاول جاهدة بالفعل التأقلم مع التكلفة المتزايدة لرعاية سكان العالم المتقدمين فى السن.

ونوهت الصحيفة بأن معهد "آى إم إس" أوضح أن الزيادة فى الأسعار ستقل وطأة بفعل زيادة المنافسة، خاصة فى مجال العلاج المناعى مع سعى مجموعات الأدوية وشركات التكنولوجيا الحيوية الأصغر لموقع فى السوق الناشئة.