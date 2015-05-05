المبعوث الدولى لسوريا: وقف إطلاق النار فى دمشق لم ينجح

قال المبعوث الدولى إلى سوريا ستافان دى ميستورا، إن مقترح وقف إطلاق النار فى حلب أو أى منطقة فى سوريا لم ينجح بعد، لافتا إلى أن مشاورات جنيف ليست مباحثات سلام لكنها فرصة لإيجاد حل نهائى للأزمة السورية، وأن هناك 40 مجموعة سورية مدعوة للمشاورات بالإضافة للحكومة ونحو 20 طرفا دوليا وإقليميا.

وأكد المبعوث الدولى إلى سوريا ستافان دى ميستورا فى مؤتمر صحفى انه لم يحدث أى تغيير على الأرض منذ إصدار بيان جنيف وأن علينا مضاعفة جهودنا للتوصل إلى حل سياسى لإنهاء الأزمة السورية، مضيفا أنه بعد مضى خمس سنوات فى الحرب فى سوريا هى أكثر الموضوعات الأكثر جدلا حتى الآن.

وأضاف المبعوث الدولى إلى سوريا ستافان دى ميستورا، أن علينا واجب الاستمرار فى العمل وعدم الابتعاد وأن الأمم المتحدة لن تتخلى عن الشعب السورى، فلن نتخلى عن سوريا وأن النقطة الأساسية أنه مضت ثلاث سنوات منذ بيان جنيف ولم يتغير اى شىء على الارض، ويتوجب علينا تقيم ما تم الإعلان عنه فى ضوء ما تم من تغيرات.

وقال المبعوث الدولى إلى سوريا ستافان دى ميستورا، إن المحادثات مع إيران هو مجرد مصادفة وأن إعلان تاريخ الثلاثين من يونيو، بشأن المناقشات مع أطراف من المجتمع المدنى هو تاريخ متفق عليه، ومن المبكر أن ندلى بأقوال قطعية حول ذلك الصدد.

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