قرعة_افريقيا - الأهلي يصطدم بالإفريقي.. والنجم الساحلي ضد الرجاء

أسفرت فعاليات سحب قرعة دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية عن اصطدام الأهلي بالإفريقي التونسي.

ويلعب النجم الرياضي الساحلي التونسي مع الرجاء المغربي في موقعة قوية ومرتقبة.

حضر وائل جمعة مدير الكرة في الأهلي ممثلا عن الفريق الأحمر في فعاليات سحب القرعة التي تمت في القاهرة صباح اليوم الثلاثاء.

ويلعب الأهلي في الكونفدرالية بعدما ودع دوري أبطال إفريقيا من دور الـ16 بالخسارة أمام المغرب التطواني بركلات الترجيح.

ويصطدم الأهلي بمنافس قوي. فاز على دولفين النيجيري هذا الموسم 3-0 ذهابا و3-0 إيابا في دور الـ32 من الكونفدرالية.

وترشح الإفريقي إلى دور الـ16 الثاني بعد عبور جمعية أوليمبي الشلف الجزائري إذ تعادلا ذهابا 1-1 وفاز الفريق التونسي إيايا 1-0.

ولعب الأهلي أمام الإفريقي، متفاديا مواجهة أسيك من كوت ديفوار، هارتس أوف أوك من غانا وواري ولفز من نيجيريا.