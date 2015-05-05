العالم المصرى الدكتور فاروق الباز يزور الكلية الفنية العسكرية

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إن العالم المصرى البارز الدكتور فاروق الباز التقى طلبة وهيئة قيادة الكلية الفنية العسكرية فى لقاء مفتوح جمع نجما ساطعا فى سماء العلم والبحث العلمى وصفوة علماء المستقبل بمقر الكلية مهد العلم وقلعة العلماء.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيب بالعالم الجليل ألقاها اللواء دكتور مهندس مصطفى عبد الوهاب مدير الكلية الفنية العسكرية، أثنى فيها على الإنجازات العلمية للضيف الكريم، مؤكدا أن طلبة الكلية يحملون شعلة التنوير فى مصر الحديثة التى تبنى على قواعد التخطيط السليم والعمل الجاد.

وتحدث الدكتور فاروق الباز حول جيش مصر الوطنى منذ عصر (مينا - أحمس) وعن حمايته للثورات الشعبية (ثورة القائد / أحمد عرابى - ثورة يوليو 1952 - ثورة يناير 2011 - ثورة يونيو 2013) وانحياز الجيش لإرادة الشعب على مر العصور والأزمنة.

وتناول العالم الجليل أهمية العلم والتعليم ودور شباب مصر الواعد فى استحداث التكنولوجيا الجديدة والاختراعات وضرورة دعم القدرات المصرية والتوجيه السليم لها لتحقيق الإنجازات فى كافة المجالات، مؤكدا على أهمية الإدارة الجيدة المثالية.

وتلقى بعدها العالم الجليل أسئلة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والتى دارت حول كيفية الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية بمصر، وأهمية وأبعاد مشروع محور التنمية وعدد من الأسئلة الأخرى عن البحث العلمى.

وفى نهاية اللقاء حرص الضيف الكريم على التقاط الصور التذكارية مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، كما تلقى درع الكلية تعبيرًا عن امتنان مجلس قيادة الكلية والطلبة لتشريف العالم الجليل.