إصابة 4 في مشاجرة بالمنيا بسبب “سكب المياه”

.وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائليتن بالمنيا بسبب سكب مياه علي شخص أثناء سيره بالشارع

تلقي مأمور مركز شرطة ديرمواس بلاغا من عمليات النجده بوقوع مشاجره بين كلا من طرف أول” محمد عبد العظيم فهيم “مصاب بجرح متهتك أعلي الحاجب ,” يوسف عبد العليم حافظ “مصاب بجرح قطعي باليد اليسري , عبد الكريم علي عبد الكريم مصاب بجرح قطعي شبه نافذ بالظهر , رقية عبد العليم حافظ مصابه برش خرطوش بالفخذين “عائلة الفداويه ” ، “طرف ثاني” عمرو راوي محمد , ممدوح حافظ عبد الحفيظ , رضا زغلول حافظ “عائلة المسايكه” .

وتبين حدوث مشاجره بينهم بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثاني بسكب مياه علي الثالث من الطرف الأول وقام الأول من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية نتج عنها إصابة أربعة من الطرف الأول وتم تحرير .المحضر رقم 6791 لسنة 2013 جنح مركز شرطة ديرمواس