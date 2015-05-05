أطباء يحذرون من الإعلانات الوهمية للخلايا الجذعية فى علاج السكر

أكدت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والغدد الصماء والسكر بطب قصر العينى، أن العلاج بالخلايا الجذعية إحدى المشاكل التى تواجه مريض السكر، حيث يتعرض المريض لإعلانات تحت وهم علاج شافى للسكر ومن هنا يقع المريض فى حيرة هل فعلا هناك علاج ينهى مشكلة مرض السكر أم أنه مجرد خدعة لمريض السكر؟

قالت الدكتورة إيناس شلتوت: كثيرا ما نشاهد إعلانات عن علاج مرض السكر علاجا نهائيا وشافيا باستخدام الخلايا الجذعية.

وقالت: الخلايا الجذعية قد تعد أملا للشفاء من العديد من الأمراض مثل بعض أمراض الدم وإصابات العمود الفقرى، وهناك أيضا بعض التجارب تجرى على استخدام العلاج بالخلايا الجذعية لمرضى السكر وكذلك مرضى تليف الكبد.

الخلايا الجذعية مازالت فى طور الأبحاث

>وهناك بعض الأبحاث نجريها فى مستشفى قصر العينى وهى ما زالت فى طور الأبحاث فقط، والمريض يعلم ويوافق على دخوله فى البحث، وكذلك يقوم بالتوقيع على موافقة الدخول فى البحث وتجرى أبحاث العلاج بالخلايا الجذعية مجانا تماما لأنها فى طور التجربة ولم تحصل هذه العلاجات على أى نوع من الموافقة لتعميم هذا النوع من العلاج، وبالتالى ننصح المرضى بعدم الانسياق خلف أى إعلان عن العلاج بالخلايا الجذعية، لأن أخطار هذا العلاج ومضاعفاته المستقبلية قد تكون خطيرة، وبالتالى يحتاج إلى مزيد من البحث وموافقات الجهات الدولية المعنية.

وقالت: ننبه المرضى أيضا إلى عدم دفع أى مبالغ مقابل العلاج بالخلايا الجذعية، لأنها لا تزال فى طور البحث وليس علاجا معتمدا ومع انتهاء الأبحاث اللازمة قد يكون أملا جديدا لمرضى السكر والعديد من الأمراض الأخرى.

العلاج بالأعشاب أو العسل وهم تروجه الإعلانات

>وقالت: نسمع أيضا عن إعلانات علاج السكر أو الشفاء من السكر عن طريق الأعشاب أو عسل من نوع معين وطبعا هذه الإعلانات ليست إلا نوعا من العبث بأحلام المرضى فى الشفاء، وندعو وزارة الصحة ونقابة الأطباء لمحاربة العبث بآمال ملايين من مرضى السكر المصريين الذين قد يستجيبوا لهذا النوع من الإعلانات وقد تمثل خطورة على حياتهم.