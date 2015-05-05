ضبط عاطلين بحوزتهما سلاحين و22 طلقة و7 كيلو بانجو بأسوان

تمكنت مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، من ضبط عاطلين عثر بحوزتهما على بندقية آلية وخرطوش وعدد 22 طلقة و7 كيلو من نبات البانجو المخدر.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، يفيد بوصول معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو، عن قيام عاطلين بالاتجار فى المواد والأقراص المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكن الرائد هانى أبو علم رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، والقوة المرافقة له، من ضبط "شاذلى.ع" الصادر ضده قرار من النيابة بضبطه وإحضاره لاتهامه فى واقعة سرقة بالإكراه، وعثر بحوزته بندقية آلية، وعدد 19 طلقة، من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 7 كيلو جرامات.

كما تمكنت القوة من ضبط "خالد.ا" وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، كما عثر بحوزته على عدد 2500 قرص مخدر.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط 3 أشخاص وإحضار 4 آخرين، وفى مجال الأحكام تم تنفيذ 100 حكم جزئى، وأيضاً ضبط 5 دراجات بدون لوحات معدنية، وسيارة بدون أوراق وتراخيص.

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