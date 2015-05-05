أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطلين بحوزتهما سلاحين و22 طلقة و7 كيلو بانجو بأسوان

Google+ Print
ضبط عاطلين بحوزتهما سلاحين و22 طلقة و7 كيلو بانجو بأسوان ضبط عاطلين بحوزتهما سلاحين و22 طلقة و7 كيلو بانجو بأسوان
تمكنت مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، من ضبط عاطلين عثر بحوزتهما على بندقية آلية وخرطوش وعدد 22 طلقة و7 كيلو من نبات البانجو المخدر.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، يفيد بوصول معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو، عن قيام عاطلين بالاتجار فى المواد والأقراص المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكن الرائد هانى أبو علم رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، والقوة المرافقة له، من ضبط "شاذلى.ع" الصادر ضده قرار من النيابة بضبطه وإحضاره لاتهامه فى واقعة سرقة بالإكراه، وعثر بحوزته بندقية آلية، وعدد 19 طلقة، من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 7 كيلو جرامات.

كما تمكنت القوة من ضبط "خالد.ا" وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، كما عثر بحوزته على عدد 2500 قرص مخدر.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط 3 أشخاص وإحضار 4 آخرين، وفى مجال الأحكام تم تنفيذ 100 حكم جزئى، وأيضاً ضبط 5 دراجات بدون لوحات معدنية، وسيارة بدون أوراق وتراخيص.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365