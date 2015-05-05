بالصور.."تعليم كفر الشيخ" يستعد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى اليوم

عقد الدكتور غازى البنوانى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ اجتماعا بحضور وفاء عبد الله المدير العام التنفيذى بالمديرية، وإبراهيم درويش مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمديرية، وعلى فايق جميل مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومصطفى مرعى مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وأميرة طلبة مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ والسيد الشافعى مدير إدارة سيدى غازى التعليمية ومغازى شرف الدين مدير إدارة الرياض وحاتم شوشان مدير إدارة الأمن بالمديرية والدكتور علاء جودة مدير إدارة سيدى سالم التعليمية، وعلى أبو صالح مدير إدارة برج البرلس التعليمية خلال وجمال ضبعون مدير إدارة بيلا التعليمية، وسلامة الويشى مدير إدارة مطوبس التعليمية، وثروت عبد العزيز مدير إدارة دسوق التعليمية ومحمد السبكى مدير إدارة قلين، وعلى أبو صالح مدير إدارة برج البرلس، ووفاء رياض مديرة إدارة التجريبيات بالمديرية ومحمد محجوب مدير إدارة بلطيم التعليمية، وعماد مصباح مدير التعليم الثانوى بديوان عام المديرية، ومصطفى مكى مدير إدارة فوة التعليمية، وحسن الشيخ وكيل إدارة الحامول التعليمية، ومحمد فتحى مدير إدارة الإعلام بمديرية التربية والتعليم، وقد عقد الاجتماع مساء أمس بمركز مصادر التعلم للتنمية المهنية للمعلمين بكفر الشيخ للوقوف على مدى الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى بمدارس محافظة كفر الشيخ.

واطمأن الدكتور غازى البنوانى وكيل الوزارة التربية والتعليم على مدى استعداد الإدارات التعليمية للامتحان الذى سيعقد صباح اليوم الثلاثاء للمراحل التعليمية المتعددة.

أعقب اللقاء قيام إبراهيم درويش مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمديرية بالتوجيه ببعض التعليمات الوزارية بشأن متابعة أعمال الامتحانات من خلال لجان المتابعة وإنشاء خط ساخن بالإدارات التعليمية لتلقى الشكاوى الخاصة بالامتحانات.



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وكيل وزارة التربية والتعليم والمدير العام التنفيذى ومدير إدارة المتابعة



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جانب من مديرى الإدارات التعليمية والمسئولين فى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ



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جانب آخر من مديرى الإدارات التعليمية والمسئولين فى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ