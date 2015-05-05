بالصور.. عامل مسجد بكفر الشيخ: مستقبلى الوظيفى مهدد بسبب تحليل خاطئ

قال متولى أبو شعيشع أبو شعيشع "من قرية مسير بكفر الشيخ" عامل بمسجد أبو سلطان بعزبة أبو سلطان بالعوايد بالإسكندرية إنه يعمل فى أوقاف الإسكندرية منذ 8 سنوات، وأنه توجه لمستشفى الدعاة بالقاهرة لإجراء تحاليل خاصة بمصوغات التعيين للعمل كعامل مسجد يوم 10 فبراير الماضى.

وفى يوم 17 فبراير الماضى اتصل أحد المسئولين بالمستشفى يطالبوننى بإجراء تحليل آخر لعدم وضوح العينة مشيراً أنه توجه يوم 19 فبراير لعمل التحليل المطلوبة، وكانت نتيجة التحاليل سلبية وفوجئت أن المستشفى أرسلت للوزارة نتيجة العينة إيجابية "تعاطى مخدرات" على غير الحقيقية ومخالفة للنتيجة التى حصلت عليها من المستشفى، وأصبح لى نتيجتين الأولى سلبية تخصنى وهى الأولى والثانية إيجابية.

وأضاف أبو شعيشع أن المستشفى بدلا من إرسالها النتيجة السلبية التى تخصنى أرسلت النتيجة الإيجابية التى لا تخصنى وربما تكون تبدلت لديهم مشيراً أننى مستعد لإجراء تحاليل فى المستشفى وفى أى مستشفى آخر لأثبت عدم تعاطى المخدرات.

وقال أبو شعيشع أنه أجرى تحاليل فى المعمل الإقليمى بكفر الشيخ وبقسم المعامل بمستشفى كفر الشيخ العام وجاءت النتيجة سلبية لذا أطالب الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف إنصافى ومستعد لإجراء تحاليل فى أى وقت تحدده الوزارة.

وتابع أبو شعيشع أن نتيجة التحاليل الذى لا تخصنى سيفقدنى وظيفتى ظلماً دون وجه حق وأطالب الوزير بإنصافى رأفة بأطفالى، وأتحمل أى مساءلة نتيجة ما قدمته من مستندات.



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صورة العامل المتضرر



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صورة نتيجة تحليل للمتضرر من المعمل الإقليمى بكفر الشيخ والنتيجة سلبية



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صورة تحليل لمعمل مستشفى كفر الشيخ العام والنتيجة سلبية



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صورة لنتيجة تحليل مستشفى الدعاة والنتيجة سلبية



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صورة لنتيجة أخرى لمستشفى الدعاة ايجابية