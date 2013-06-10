خالد عودة: أكبر قبائل إثيوبيا تظاهرت من أجل رفض "سد النهضة"

كتب : فاطمة النشابي منذ 12 دقيقة

قال خالد عودة، النائب بمجلس الشورى: "لقد اجتمع عدد من ممثلي أكبر القبائل في إثيوبيا، ليعلنو رفضهم لبناء سد النهضة"، وعلق عودة على تقرير رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، إنه تقرير ناقص وانشائي، وطالب رسميا بأن يكون التقرير شاملا لما هو السد، ويحتوي على العديد من المعلومات.

وتابع عودة، في كلمته بمجلس الشورى، هناك محاولة للضغط على مصر، وعلينا استخدام كل الخيارات وتمنى أن يتم وقف هذا المخطط الذي يتم رسمه على مصر، وتابع أن الطبيعة الجيولوجيا للمنطقة التي تريد إثيوبيا بناء السد عليها لا تصلح أساسا لبناء مثل هذا السد، مضيفاً أن بناء هذا السد سينتج عنه فقد مصر نحو 24 مليار متر مكعب من المياه لا يمكن تعويضها بأي حال.