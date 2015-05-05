دعوى نشوز ضد زوجة تضرب زوجها وتسبه بألفاظ نابية بإمبابة

الزوج:عندما بلغت الثلاثين أدركت أن الوقت حان للزواج

كريم: بعد انقضاء أول شهر زواج بدأت تتعصب وتتلفظ بألفاظ نابية

لم يكن يدرى الزوج "كريم" صاحب الـ32 عاما أن ابنة الأصول التى تزوجها، والتى تملك وجها ملائكيا أنها ستكون بمثل تلك الأخلاق وتتعدى عليه ضربا وتسبه بألفاظ نابية، عندما يغلق عليهما باب منزل واحد يجمعهما معا، ثم تظهر على وجهها الحقيقى.>وقال الزوج "كريم.ج" بدعوى النشوز التى أقامها ضد زوجته "جهاد.ع" أمام محكمة الأسرة بإمبابة، التى حملت رقم 8769 لسنة 2015 :تزوجتها منذ سنة و8 أشهر عن طريق زملاء مشتركين بالعمل، وعندما قاموا بالثناء على أخلاقها وأدبها وأنها تعمل فى حالها ولا تختلط بزملائها أدركت أن الوقت قد حان للزواج وخصوصا أننى بلغت الثلاثين عاما، وتقدمت لها واستمرت الخطبة 3 أشهر فكل منا كان مستعدا للزواج فهى أيضا تبلغ من العمر 28 عاما.>وأكمل الزوج بدعواه التى أقامها بعد رفع زوجته دعوى طلاق بنفس المحكمة: تزوجنا وجمعنا منزل واحد وانقضى أول شهر بسلام لكن بعدها عدنا إلى عملنا بإحدى المصالح الحكومية ووقتها ظهر الوجه الثانى فبدأت تتعصب ليل نهار دون أسباب، وعندما تغضب تتلفظ بألفاظ نابية، وأنا بدورى أرد عليها السب وأصبحت حياتنا على شفا الانهيار، فلجأت إلى أهلها وشكوت لهم، فقالوا لى إن ضغوط الحياة والعمل خارج وداخل المنزل تجعلها كذلك، فطلبت منهم أن تترك العمل إذا لم تكن تستطيع تحمله فرفضت وعدنا بعد غيابها شهرين عن المنزل بعد جلسات صلح من قبل بعض الأصدقاء.

وتابع الزوج: عندما عادت للمنزل واستمرت بنفس سلوكها بل زاد الأمر فعندما تتلفظ بأشياء لا يليق بها أن تقولها لرجل لديه كرامة، أضربها فترد على وتضربنى وهنا حدثت الأزمة بيننا وطلبت الطلاق وتركت المنزل، وطالبت بكل حقوقها رغم أنها من تكره العشرة وتريد هدم المنزل فرفضت وعندها ذهبت إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى طلاق وبهدلتنى وادعت على بأشياء لا تليق، فأقمت عليها دعوى النشوز لأثبت أنها من خالفت كل شىء، وتسببت بأخلاقها غير السوية فى هدم المنزل.

الزوجة: السن بالسن والعين بالعين

>فيما ردت الزوجة على دعوى النشوز التى أقامها زوجها وقالت: زوجى بخيل ويريد أن يستغل أننى موظفة ويأخذ نصف راتبى، وعندما أعترض على أفعاله يقوم بضربى فأضطر أن أرد عليه أثناء دفاعى عن نفسى وأحيانا أضربه فأنا إنسانة ولى حقوق ولست حيوانة يُتعدى عليها وتترك نفسها لتهان، فالسن بالسن والعين بالعين، وعندما طلبت الطلاق أقام دعوى نشوز ضدى حتى أتجرد من كل حقوقى بحكم أنى ناشز وخارجة عن طاعته.