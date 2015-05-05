الطفلة "مِنّة" أصيبت بالعمى بسبب الإهمال الطبى فى الإسكندرية

"حسبى الله ونعم الوكيل فى الأطباء اللى معندهش ضمير" بهذه الكلمات بدأ محمد عبد الستار محمد يحكى عن معاناته مع ابنته التى تبلغ من العمر عامين، والتى أصيبت بمياه بيضاء وتَطلب إزالة كيس مياه فى عينها اليمنى عملية جراحة، فقرر أن يعالجها بمستشفى العيون الدولى بمحافظة القاهرة لأنها تابعة لتأمينه الخاص على نفقة عمله بمصلحة الضرائب، ولكن فوجئ بأن ابنته أصيبت بالعمى التام فى عينيها بعد إجراء العملية الجراحية.

وقال محمد عبد الستار والد الطفلة "مِنّة" أنه طالب مدير المستشفى بعلاج ابنته بعد إصابتها بالعمى وكان ردهم بأنهم استدعوا الأمن الخاص بالمستشفى وتم منعه من الدخول إلى المستشفى، فقرر عمل محضر بالإهمال الطبى رقم 6691 إدارى الدقى، وتم تحويل المحضر من النيابة إلى الطب الشرعى ولم تحدد لجنة لكى يراها الأطباء حتى الآن.

وفوجئ بأن قرار الطب الشرعى جاء بأن العمى ليس بسبب خطأ طبى، مؤكداً بأنه لم تحدد لجنة للكشف عليها وخرج تقرير الطب الشرعى بناء على الأوراق والتقارير الطبية فقط دون الكشف على الطفلة.

وجاء تقرير المستشفى بأن ابنته كانت تعانى من احمرار شديد فى العين اليمنى وبعد الفحص تبين أنه كيس مائى مما استدعى تدخل جراحى، وتمت إزالة الحويصلة ولم تزيل المياه البيضاء لقلتها فى العين وبعد العملية لوحظ اضطراب فى العين حتى حجبت الرؤية تماماً.

وأضاف والد الطفلة أنه قرر أن يعالج ابنته على نفقته الخاصة فذهب لجميع مستشفيات جامعة الإسكندرية والفيوم والقاهرة ولكن لا يستطيع أحد علاجها، وكان رد جميع الأطباء أن حالتها جاءت بسبب تدخل جراحى وحشى فى عينها اليمنى وعلاجها موجود خارج مصر ولا يوجد لها علاج بمستشفيات مصر.

ويطالب محمد عبد الستار، وزير الصحة أن يجد علاجا لابنته داخل مصر أو بالخارج وتعرض على طبيب لكى يشخص حالتها ويعالجها من العمى قبل بلوغها 5 سنوات على حسب رأى الأطباء لتكون فرصة نجاح عملياتها أكبر.

وقال الوالد إنه يترك حق ابنته للقضاء لكى يأخذه ممن تسببوا لها فى العمى والعاهة متمنياً أن يعود بصر ابنته "منة" من جديد حتى لو اضطر الأمر للسفر للخارج.



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