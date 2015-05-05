أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر بالإسكان: إجراء حركة تغييرات بين رؤساء المدن الجديدة خلال أيام

Google+ Print
مصادر بالإسكان: إجراء حركة تغييرات بين رؤساء المدن الجديدة خلال أيام مصادر بالإسكان: إجراء حركة تغييرات بين رؤساء المدن الجديدة خلال أيام
كشفت مصادر مطلعة، أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، قرر إجراء حركة تغييرات بين عدد من رؤساء المدن الجديدة، ومن المقرر إصدارها خلال أيام.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحركة ستشمل نحو ٦ مدن جديدة فى مقدمتهم "مدينة الشروق و١٥ مايو والمنيا الجديدة ودمياط الجديدة والفيوم الجديدة وبنى سويف الجديدة".

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن يتم تصعيد نائب رئيس جهاز ١٥ مايو، موضحة، أن ذلك يأتى بعد التغييرات التى أجراها الوزير الأسبوع الماضى داخل هيئة المجتمعات العمرانية، والتى تضمنت نقل المهندس مجدى فرحات من منصب نائب رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية لصندوق تمويل المساكن وإسناد القطاع للمهندس طارق السباعى.

- فى دقيقتين فقط.. شاهد أول قطار معلق فى مصر قبل تنفيذه.. فيديوجراف
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية