مصادر بالإسكان: إجراء حركة تغييرات بين رؤساء المدن الجديدة خلال أيام

كشفت مصادر مطلعة، أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، قرر إجراء حركة تغييرات بين عدد من رؤساء المدن الجديدة، ومن المقرر إصدارها خلال أيام.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحركة ستشمل نحو ٦ مدن جديدة فى مقدمتهم "مدينة الشروق و١٥ مايو والمنيا الجديدة ودمياط الجديدة والفيوم الجديدة وبنى سويف الجديدة".

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن يتم تصعيد نائب رئيس جهاز ١٥ مايو، موضحة، أن ذلك يأتى بعد التغييرات التى أجراها الوزير الأسبوع الماضى داخل هيئة المجتمعات العمرانية، والتى تضمنت نقل المهندس مجدى فرحات من منصب نائب رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية لصندوق تمويل المساكن وإسناد القطاع للمهندس طارق السباعى.

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