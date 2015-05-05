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لمرضى السكر.. الخلايا الجذعية بين الواقع والخيال

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لمرضى السكر.. الخلايا الجذعية بين الواقع والخيال لمرضى السكر.. الخلايا الجذعية بين الواقع والخيال
هناك العديد من الأخبار عن إجراء عمليات لزراعة خلايا جذعية لعلاج مرضى السكر فى بعض المستشفيات، هذا صحيح، ولكن كل هذه العمليات من باب التجارب العلمية وأن الادعاء بناجحها فى شفاء المرض يعتبر من باب النصب والاحتيال على الرغم من أن كثيرا من الأطباء يعتبرونها أملا لعلاج مرض السكر فى المستقبل القريب.

فتاريخ تجارب الخلايا الجزعية بأت منذ أكثر من 15 عاماً وهو فى تطور مستمر ولكن مازال فى مرجلة التجارب العلمية التى لم تتخط مرحلة الخيال العلمى.

وللاسف هناك بعض الدول تشيع بأن لديها معامل تقوم بعمليات زراعة الخلايا الجزعية بصفة علاجية بتكلفة لا تقل عن 350 ألف جنيه ويسرع لها بعض المرضى المصريين القادرين ولكنهم يفاجأون بالحقيقة وكذب هذه الشائعات.

تعود فكرة الخلايا الجزعية إلى أخذ عينة من المصدر الأصلى للأنسجة ولكن هذه الفكرة تطورت سريعا حتى أصبحت تسعى إلى إعادة تأهيل خلايا الجسم البشرى البالغ إلى مرحلة القدرة على تكوين أنواع مختلفة من الخلايا من الخلية الواحدة، وبمعنى آخر إعادة قدرة الخلية البالغة النمو إلى مرحلة تشبه الخلية الجذعية التى مصدرها الطبيعى الأصلى من الأجنة وبذلك أمكن الاستغناء عن الأجنة كمصدر للخلايا الجذعية وهى المصدر الأصلى ووجد حديثا أنواع من الخلايا الجذعية بالسائل الامنيوسى المحيط بالجنين، وبالتالى يمكن استخدامه كمصدر بديل للاستغناء عن استخدام الأجنة ذاتها، كما أن هذه الخلايا يمكن تبريدها وتخزينها سنوات طويلة ثم إعادة استخدامها لتخليق أنواع جديدة من الخلايا المختلفة.

وفى النهاية ننصح كل المرضى بعدم الجرى وراء الادعاءات الكاذبة، آملين أن يستمر مجال البحث حتى يحقق الهدف المنشود وهو الوصول إلى شفاء تام من مرض السكر باستخدام الخلايا الجذعية.

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مصر 365