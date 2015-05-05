بقاء حلمة الثدى بعد جراحة الاستئصال لمريضات السرطان ليس خطرا

كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء المصابات بسرطان الثدى فى مرحلة مبكرة، واللاتى اخترن الحفاظ على الحلمة أثناء عملية استئصال الثدى قد يبقون على قيد الحياة مثل النساء اللاتى خضعن لإزالة الثدى بالكامل.>وقالت الدكتورة لوسى دى لا كروز، وهى باحثة فى جامعة ميامى، إن جراحة استئصال الثدى تجنب الإصابة بأورام أخرى فى النساء الاتى يعانين من سرطان الثدى فى مرحلة مبكرة.

- فوائد وجود حلمة الثدى

>وأوضحت دى لا كروز أن الحفاظ على حلمة الثدى لدى النساء اللاتى يخضعن لعملية استئصال الثدى، هو من الأمور التى تحسن من نفسية المرأة، التى تخضع لمثل هذه العملية.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً بمجلة الجمعية الأمريكية لجراحى الثدى، فى أورلاندو بولاية فلوريدا، أن جراحة استئصال الثدى التى تقتصد عدم إزالة الحلمة والمنطقة الداكنة حول الحلمة "الهالة" يتم فيها أخذ أنسجة الثدى من تحت منطقة الحلمة فقط.

ووفقا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) فإن وجود الحلمة لا يؤثر على عملية استئصال الثدى، ولا يسبب مشاكل فيما بعد.