ليلة_الابطال - بواتينج: الفريق كله يجب أن يتحد لإيقاف ميسي ونيمار وسواريز

بواتينج: من الممتع تذكر مواجهة البرسا في 2013 لكن الوضع مختلف الآن

(إفي): اعترف جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونخ الألماني أنه من الممتع بالنسبة له وزملاءه تذكر مواجهتي برشلونة عام 2013 وانتهاءهما بنتيجة 7-0 لصالح العملاق البافاري، إلا أنه شدد على أن المواجهة بينهما هذه المرة تختلف كثيرا عن قبل عامين.

وقال بواتينج قبل يومين من مواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم "من الطبيعي أن يكون ممتعا تذكر هذه المناسبة والنتيجة. لكن لدينا الآن مباراتين مختلفتين. لقد تطور الفريقان كثيرا".

وتابع في تصريحات للصحافة "الهدف الذي نسعى له هو تقديم مباراة جيدة مرة أخرى الأربعاء المقبل"، في إشارة إلى لقاء الذهاب الذي سيجمع البايرن والبرسا على ملعب الأخير كامب نو.

وبسؤاله حول كيفية تحييد هجوم برشلونة المكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار، أوضح بواتينج أن الأمر يعتمد على عمل الفريق ككل.

وأضاف "هذا شيء لا يخص الدفاع وحده، يجب البدء من الأمام. من الضروري أن نهاجم جميعا وندافع جميعا".

واستطرد "من الواضح أننا سنواجه هجوما من الطراز العالمي، يجب أن نتعامل كفريق. هجومهم فقط ليس رائعا، بل الفريق كله كذلك".

بالمثل، تطرق مدافع البايرن إلى عودة زميله في الفريق روبرت ليفاندوفسكي إلى التدريبات، مرتديا قناعا واقيا إثر تعرضه لكسر في الفك، معربا عن ثقته في خوضه لقاء الأربعاء المقبل.

وأبرز "أعطى انطباعا إيجابيا، هو في كامل لياقته واعتقد أنه سيعتاد على القناع، وربما يقدم مباراة هائلة".

ومن المنتظر أن يتواجه يوفنتوس وريال مدريد الثلاثاء على ملعب الأول يوفنتوس أرينا في إيطاليا على أن تقام مباراة الإياب في 13 من الشهر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما يستضيف البرسا بايرن ميونخ الأربعاء على ملعبه كامب نو في إسبانيا قبل مباراة الإياب في 12 من الشهر الجاري أيضا بملعب أليانز أرينا.