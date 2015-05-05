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هذا هو اسم أميرة قصر كينغستون الجديدة

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أطلق الأمير William  وزوجته الدوقة Kate Middleton اسم Charlotte Elizabeth Diana، على مولودتهما التي ستعرف بإسم الأميرة Charlotte.

وكانت Kate أنجبت طفلتها الثانية صباح السبت في مستشفى Saint Mary's، وهو المستشفى نفسه الذي أنجبت فيه الأمير George في العام 2013.

و Charlotte، التي ولدت بوزن 8 باوندات و 3 أونصات، ستشغل المركز الرابع في ترتيب ولاية العرش البريطاني بعد والدها وشقيقها الأمير George.

يذكر أن الأمير Harry عم الطفلة يشعر بالسعادة لولادة إبنة شقيقه حيث قال في تصريح له :"إنها جميلة على الإطلاق، لا يمكنني الإنتظار حتى ألقاها".

 

بعد 18 عاماً على رحيلها.. الأميرة ديانا حاضرة في مراسم إستقبال حفيدتها

 

 

 

 

 

 

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