Josh Hutcherson مجدداً تحت إدارة James Franco

يبدو أن Josh Hutcherson سيتعاون مجدداً مع الممثل والمخرج James Franco في فيلم The Long Home المتوقع إطلاقه في الصالات العالمية في النصف الثاني من عام 2017 والمقتبس عن رواية للكاتب William Gay تحمل نفس العنوان والتي نشرت في العام 1999 وفاز عنها الكاتب بجائزة James A. Michener Memorial Prize. ليست المرة الأولى التي يشارك فيها Hutcherson في فيلم من تمثيل وإخراج Franco، فمن المنتظر أن يطلق قريباً فيلم In Dubious Battle الذي يجمع الإثنين إضافة الى مجموعة من الممثلين أذكر منهم Vincent D'Onofrio و Robert Duvall و Ed Harris و Selena Gomez. يذكر أن الجمهور العربي بانتظار الجزء الأخير من سلسلة أفلام The Hunger Games والتي تحمل عنوان The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 حيث يؤدي Josh Hutcherson دور البطولة. من ناحية أخرى، نشر James Franco على Instagram الصورة الأولى للشخصية التي سيؤديها في فيلم The Long Home ويبدو جسمه فيها مليئاً بالأوشام.