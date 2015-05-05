حوار مدرب الأهلي- مبروك: عن العودة المفاجأة وبناء فريق جديد ورسالته إلى الجماهير

تحدث فتحي مبروك المدير الفني الجديد للنادي الأهلي عقب تعيينه رسميا خلفا للإسباني الراحل خوان كارلوس جاريدو للموقع الرسمي للنادي عن العودة المفاجأة إلى الأهلي وماذا ينتظر الفريق المرحلة المقبلة.

الأهلي أعلن رسميا تعيين فتحي مبروك مديرا فنيا للفريق خلفا للراحل خوان كارلوس جاريدو على أن يبدأ مهمته يوم الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر يوم الأربعاء في أولى مباريات الفريق تحت قيادة فتحي مبروك بالدوري المصري.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما جاء في حديث فتحي مبروك مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

المفاجأة

عن العودة للمرة الرابعة للأهلي، قال فتحي مبروك: "الأمر كان بمثابة مفاجأة بالنسبة لي".

وأضاف "لقد عدت إلى القاهرة يوم الاثنين ولم أكن أضع في حساباتي أن يتم اختياري خلفا لجاريدو".

وأكمل "لكنني كابن من أبناء النادي الأهلي فتلبية نداء الأهلي في وقت الشدة واجب علينا".

2014 ضد 2015

في الأول من مايو 2014 عاد فتحي مبروك لتولي تدريب الأهلي خلفا لمحمد يوسف. قبل أن يعود في الرابع من مايو 2015 خلفا لجاريدو.

وعن الفارق بين العودة السابقة والعودة الآن، يقول مبروك: "هذه الولاية ستكون مختلفة".

وأشار "الاختلاف أنه تم منحي الفرصة والثقة بالكامل من أجل بناء فريق جديد".

وعن لاعبي الفريق الآن، قال: "الفريق يمتلك الآن قماشه رائعة من اللاعبين في كل المراكز على عكس الولاية السابقة التي شهدت العديد من الغيابات والإصابات".

وأردف مبروك "علاقتي جيدة بجميع لاعبي الفريق والملعب هو الفيصل في اختياري للتشكيل".

ونفى فتحي مبروك وجود أي خلاف بينه وبين علاء عبد الصادق، قائلا: "العلاقة بيننا ممتازة".

المنافسة على الدوري

الأهلي يبتعد بفارق 11 نقطة عن المتصدر الزمالك وبفارق 8 نقاط عن إنبي الثاني على جدول ترتيب الدوري المصري.

وعن حظوظ الفريق في المنافسة على الدوري، قال مبروك: "المنافسة ما زالت قائمة ويمكننا تعويض فارق النقاط".

وتابع "الأهلي لا يعرف المستحيل وسبق تعويض تأخره عن المتصدر أكثر من مرة بفضل روح الفانلة الحمراء".

رسالة إلى الجماهير

ووجه فتحي مبروك رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا: "شكرا لكم على الثقة خلال الأيام الماضية".

واختتم حديثه قائلا: "وإن لم يكن تم اختياري، فأن يكفيني ثقة الجماهير التي منحتني سعادة كبيرة".