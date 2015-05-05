إصابة شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بكوم أمبو

استقبل مستشفى أسوان الجامعى منذ قليل شابا تعرض لحادث تصادم شمال مركز كوم أمبو، أسفر عن إصابته بنزيف داخلى ورضوض وسحجات بمختلف أنحاء الجسم، وحالته العامة حرجة، وتم حجزه بالمستشفى للعلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان قد تلقت ما يفيد بوقوع حادث مرورى بكوم أمبو، أسفر عن إصابة شخص واحد يدعى (منصور محمد) 30 سنة صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق السريع مصر أسوان بدائرة مركز كوم أمبو، وتعرضه لإصابات بالغة، وتم نقله على إثر ذلك عن طريق الإسعاف لمستشفى كوم أمبو، وتم تحويله للمستشفى الجامعى بأسوان وتقديم العناية الطبية اللازمة له، وجار تحرير محضر شرطى بالواقعة تمهيدا لإخطار النيابة المختصة لتولى التحقيق.