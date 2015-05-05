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أمن السويس يضبط شخصا بحوزته 48 لفافة من البانجو

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تمكنت قوات الأمن بالسويس أمس الاثنين من القبض على شخص بحوزته 48 لفافة من نبات البانجو المخدر قبل ترويجها على متعاطى المخدرات.

تلقى اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارا من العميد إبراهيم الديب مدير مباحث المديرية يفيد بأنه أثناء قيام الرائد محمد ترك رئيس مباحث قسم شرطة فيصل بالمرور دائرة القسم اشتبه بأحد الأشخاص يدعى " اسلام . ن . أ " بحوزته 48 لفافه لنبات البانجو تزن 3كيلو تقريبا معدة للبيع.

اعترف المتهم أنه كان بصدد بيع هذه الكمية على متعاطى المواد المخدرة ، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهم على النيابة مساء أمس والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم -اليوم السابع -5 -2015
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المتهم

المضبوطات -اليوم السابع -5 -2015
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المضبوطات

المتهم والمضبوطات داخل قسم شرطة فيصل -اليوم السابع -5 -2015
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المتهم والمضبوطات داخل قسم شرطة فيصل


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