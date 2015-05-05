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بعد حرقه محل فاكهة.. أهالى قرية بالشرقية يطالبون بحمايتهم من بلطجى

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بعد حرقه محل فاكهة.. أهالى قرية بالشرقية يطالبون بحمايتهم من بلطجى بعد حرقه محل فاكهة.. أهالى قرية بالشرقية يطالبون بحمايتهم من بلطجى
قام أحد الخارجين عن القانون بقرية بندف بمحافظة الشرقية، والمطلوب ضبطه فى العديد من القضايا، بحرق محل فاكهة كبير بمدخل قرية بندف التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، وذلك بدافع البلطجة والانتقام من شقيق صاحب المحل.

وحرر صاحب محل الفاكهة بقرية بندف المحضر رقم "243/30 أحوال مركز شرطة منيا القمح، ضد "محمد.ا.ل" وشهرته "السيد.ا.ل.هـ" 26 سنة اتهمه فيه بحرق المحل بدافع البلطجة وانتقاما من شقيقه الذى حاول التدخل للدفاع عن بعض شباب بالقرية وحاول المتهم التعدى عليهم بالسلاح فى أحد أفراح القرية.

وطالب عدد من أهالى قرية بندف بحمايتهم من "السيد.ا.ل.هـ" ونجل عمه "الأسود" لممارستهما أساليب البلطجة والترويع بالقرية وسابقة قيامهما بخطف نجلين لأحد رجال الأعمال بالقرية مقابل دفع مبالغ مالية لهما.

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مصر 365