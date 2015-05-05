أسباب الإصابة بـ"الهالات السوداء وتساقط الشعر والشيب" ثلاثى أرق حواء

أكد الدكتور محمد قطب أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية أن هناك كثيرا من السيدات يترددن على العيادات من شكوى شائعة وهى تساقط الشعر.

وينصح قطب بأنه لابد قبل العلاج عمل فحوصات لاستبعاد وجود قصور فى بعض أجهزة الجسم التى إذا حدثت تؤدى إلى تساقط الشعر مثل الغدة الدرقية سواء حدث فيها زيادة أو نقص فى النشاط فكلاهما يؤدى إلى تساقط الشعر.

وأضاف أن من الأسباب أيضا نقص نسبة الهيموجلوبين فى الدم مع وجود خلل فى بعض الهرمونات مثل هرمون الذكورة حيث إنه إذا زاد عن حده يؤدى إلى تساقط الشعر عند السيدات.

وقال إن الأسئلة الشائعة أيضا هو شيب الشعر حيث إن الشعر من الجائز أن يتحول لونه إلى اللون الأبيض حتى فى السن الصغيرة منذ الطفولة لأن هذا التحول مرتبط بجينات وراثية فى الجسم وهى التى تحدد السن الذى يحدد فيها الشيب.

وأشار إلى أن الحل فى صبغة الشعر مضيفا أنها إذا كانت من مصادر طبيعية فلا خوف منها مثل الحناء أو استخدام الصبغات ولكن لابد من التعامل مع الصبغات المصنعة من شركات معروفة.

وأوضح قطب أن الهالات السوداء تحدث نتيجة لرد فعل تغير ما فى الجسم مثل الأنيميا الشديدة أو المرض الشديد لفترة طويلة أو الإرهاق أو الزيادة فى عدد ساعات النوم أو قلة عدد ساعات النوم وعلاجها بعلاج السبب، لافتا إلى أن هناك كريمات تعالج الهالات السوداء ولكن لابد من الوضع فى الاعتبار أنه يجب استخدامها لفترة طويلة 6 أشهر على الأقل، وتكون عبارة عن تركيبات يصممها الطبيب المتخصص فى الأمراض الجلدية .