بالفيديو..ريهام سعيد:"سيدة المطار" من أسرة عريقة ومحترمة رغم أنف الجميع

انتقدت الإعلامية ريهام سعيد، الهجوم الذى تعرضت له السيدة التى عرفت إعلاميا باسم "سيدة المطار"، مضيفة:"هذه السيدة بنت ناس جدا وكانت معايا فى المدرسة ودخلت تجارة إنجليزى وتعمل حالياً فى مجال الديكور بمدينة الجونة ومقتدرة جدا جدا".

وتابعت "هذه السيدة أبوها رجل أعمال كبير ، ووالدتها ووالدها كانا منفصلين، ومامتها كانت متزوجة من ممدوح البلتاجى وزير السياحة الأسبق "، مؤكدة أن السيدة لا تتناول المخدرات.

>وطالبت ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" على فضائية النهار بأن يطبق القانون على الجميع، نافية الشائعات التى يتم تداولها حول هذه السيدة بأنها رقاصة أو بلطجية، قائلا "ارحموها وهيا لا رقاصة ولا بلطجية، وهى واحدة جايه من عائلة عريقة ومحترمة جدا رغم انف الجميع، والتصرف اللى عملته ممكن يكون مش محترم بس كلنا بدون استثناء بنغلط".

وأكدت الإعلامية ريهام سعيد، أنها لا تدافع عن التصرف التى قامت به بالاعتداء على ضباط المطار، مضيفة أنها ارتكبت خطأ بتعديها على الضابط وتحاسب عليه الآن، مقدمة التحية إلى الضابط الذى التزم ضبط للنفس وحافظ على حقوقه.

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