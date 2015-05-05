بالصور..المخدرات المضبوطة بحوزة"سيدة المطار"صاحبة فيديو الاعتداء على ضابط

ينشر "اليوم السابع"، صور ضبط مخدرات بحوزة سيدة المطار صاحبة فيديو التعدى على ضابط المطار، حسب البيان الذى خرج من الإدارة العامة بشرطة مطار القاهرة فى 28 أبريل الماضى الساعة الخامسة مساء.

وجاء نص البيان، "فى إطار الدور الإيجابى للإدارة لتفعيل مستوى الأداء الأمنى والتصدى لكافة محاولات استغلال الميناء فى عمليات التهريب بكافة صورها ورصد الظواهر الإجرامية المستخدمة لمواجهتها والتصدى الحاسم بمرتكبيها، وكانت وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى مفادها اعتزام المدعوة "ى م ا" حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة حال ترددها على دائرة الميناء للسفر إلى مدينة الغردقة بغرض تهريبها والترويج لها بأوساط السائحين المقيمين بها".

وتابع البيان: "أسفرت الجهود عن ضبطها حال تقدمها للسفر وبتفتيشها عثر داخل حقائبها على عدد ٥ قطع مستطيلة الشكل داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها بميزان غير حساس حوالى ٢٠٠ جرام، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمة المذكورة وجار العرض على النيابة العامة".



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تفتيش حقيبة سيدة المطار



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المخدرات المضبوطة بحوزة سيدة المطار

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