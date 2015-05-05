أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/5/5

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/5/5 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/5/5
أذكياء سريع الخاطر يقوم بأعماله فى إنجاز تام، يكره الروتين والنظام، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم يعد محطة مهمة فى حياتك حيث إنك تمر بكثير من التغيرات التى تؤثر على مسار حياتك، استغل الفرصة وعيد حساباتك فى كل الأمور العالقة.

على مستوى العمل والمال


>سيشهد اليوم بمرورك بمحطات مهمة إيجابية جدًا والتى تجعلك تلتهي عن أمورك الشخصية بأوضاع مهنية أو تطورات مالية تحصل فى هذا اليوم، وهو فرصة جيدة لاستعادة أموال قديمة تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا.

على مستوى العلاقات العاطفية


>يجب أن تنتبه كثيرًا لما يحيطون بك لأن هناك من ينتظر هدوئك ليوقعك فى مشكلات لا حصر لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى