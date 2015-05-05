حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/5/5

برج الجوزاء أذكياء سريع الخاطر يقوم بأعماله فى إنجاز تام، يكره الروتين والنظام، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم يعد محطة مهمة فى حياتك حيث إنك تمر بكثير من التغيرات التى تؤثر على مسار حياتك، استغل الفرصة وعيد حساباتك فى كل الأمور العالقة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>سيشهد اليوم بمرورك بمحطات مهمة إيجابية جدًا والتى تجعلك تلتهي عن أمورك الشخصية بأوضاع مهنية أو تطورات مالية تحصل فى هذا اليوم، وهو فرصة جيدة لاستعادة أموال قديمة تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا.
>يجب أن تنتبه كثيرًا لما يحيطون بك لأن هناك من ينتظر هدوئك ليوقعك فى مشكلات لا حصر لها.
على مستوى العمل والمال
>سيشهد اليوم بمرورك بمحطات مهمة إيجابية جدًا والتى تجعلك تلتهي عن أمورك الشخصية بأوضاع مهنية أو تطورات مالية تحصل فى هذا اليوم، وهو فرصة جيدة لاستعادة أموال قديمة تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا.
على مستوى العلاقات العاطفية
>يجب أن تنتبه كثيرًا لما يحيطون بك لأن هناك من ينتظر هدوئك ليوقعك فى مشكلات لا حصر لها.