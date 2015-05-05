حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/5/5

هادئ ورزين بصورة دائمة أهم الصفات التى يتميز بها برج الجدى والتى تغطى الكثير من سلبياته، أما عن حظ أصحاب هذا البرج ليوم الثلاثاء كما يوضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم بالنسبة لأصحاب برج الجدى يعتبر الأسوأ بالنسبة لهم حيث تكتشف بعض المكائد التى تم ترتيبها لك من بعض أصدقائك. توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>تكتشف خلال هذا اليوم بعض المكائد التى دبرها لك الأصدقاء دون أن تعرف خاصة فى مجال العمل، حيث يتم الوقوع بينك وبين المديرين ما يجعلك تفكر كثيرًا فى ترك العمل، ولكن عليك التحلى بالصبر، وأخذ إجازة حتى تهدأ الأمور وتعيد ترتيب أوراقك من جديد. توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>الحبيب سيكون سببًا آخر فى تعاستك لأنه لا يتحمل تدهور حياتك الاجتماعية وحالة العصبية التى ستصبح فيها، ويطلب منك الابتعاد عن بعض حتى يهدأ أعصابه.

شبكةعيونالإخبارية

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