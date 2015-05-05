حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/5/5

يجذب الاهتمام الشديد بالأشخاص ما يدفعه إلى التحدى والتظاهر بالطرافة، أما عن حظ برج الدلو ليوم الثلاثاء كما يوضحها لنا خبيرة الابراج جاكلين عقيقى، يعتبر يومًا مميزًا تنقلب فيه الأوضاع لمصلحتك وتصبح محط أنظار الزملاء.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الثلاثاء يوم مميز تتألق فيه أمام زملائك فى العمل وتظهر فيه ذكاءك بصورة كبيرة فى حل مشكلات تبدو لأصحاب العمل صعبة ولكن بلمساتك البسيط تحولها إلى سهلة الحل، وهو الأمر الذى يقربك إلى رؤسائك فى العمل وتنول ما كنت تسعى إليه منذ فترة.
>حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بلقاء رومانسى مع الشريك بعيدًا عن من يقفون عقبة أمامكم.
توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية
>الثلاثاء يوم مميز تتألق فيه أمام زملائك فى العمل وتظهر فيه ذكاءك بصورة كبيرة فى حل مشكلات تبدو لأصحاب العمل صعبة ولكن بلمساتك البسيط تحولها إلى سهلة الحل، وهو الأمر الذى يقربك إلى رؤسائك فى العمل وتنول ما كنت تسعى إليه منذ فترة.
توقعات جاكلين لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
>حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بلقاء رومانسى مع الشريك بعيدًا عن من يقفون عقبة أمامكم.