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حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/5/5

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حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/5/5 حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/5/5
يبتعد أصحاب عن الاحتفالات والتجمعات، وعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتقول خبيرة الأبراج نجلاء قبانى أن أصحاب هذا البرج سيحظون خلال اليوم بدعم مجموعة من الكواكب يساعدهم فى حياتهم العاطفية والمهنية.

توقع نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية


>ستكون أكثر تركيزًا على الجانب المهنى الخاص بك، فلا تتردد فى إعادة حساباتك لتفادى الوقوع فى أخطاء الماضى، الأخبار السعيدة ستتوالى عليك، حاول أن تستمتع بالحياة قدر الإمكان، حاول استغلال كل الفرص المتاحة كما ينبغى لتتمكن من تحقيق أهدافك والإقدام فى حياتك المهنية.

على مستوى الحياة العاطفية


>إذا كنت متزوجًا، حاول أن تسعى جاهدًا لإرضاء الحبيب والحفاظ على استقرارك وتوازنك العائلى، لأن شريك حياتك وقف بجانبك كثيرًا فى الأوقات الصعبة التى مرت عليك من قبل، أما بالنسبة للعزاب الفرصة ستكون مناسبة أمامك للوقوع فى الحب من النظرة الأولى، ولكن عليك أن تختار بعناية لأنه سيصبح شريك العمر.

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مصر 365

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