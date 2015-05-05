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حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/5/5

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حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/5/5 حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/5/5
يتمتع إنسان برج الحمل بالنسيان السريع ويقع كثيرًا فى تجارب جديدة مهما خسر، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن اليوم الثلاثاء مختلف بعض الشىء عن الأيام الماضية، حيث إنك تشعر فى هذا اليوم دائمًا بتكدس الأعمال مع بعض الشكوك والهواجس التى تقلقك فى حياتك العاطفية.

توقع جاكلين عقيقى لأصحاب برح الحمل على المستوى العملى


>تشعر فى هذا اليوم بتكدس الأعمال وكثرتها التى لا تنتهى، نظرًا لسيرها بوتيرة بطيئة، وهو ما يجعلك تغرق فى أفكار سوداء وتفتقد الحنان والاهتمام، لهذا احذر المجازفات.

نصيحة جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحمل فى هذا اليوم:


>تبدو عجلة الأمور التى تسير حولك متأخرة وهو ما يجعلك تصاب بالخيبة وتشعرك بالإحباط لذلك خذ جميع الاحتياطات حتى لا تقع صحية موقع بسيط يفقدك الكثير، مع تجنب اتخاذ قرارات حاسمة أو مصيرية.

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مصر 365

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