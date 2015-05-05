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حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/5/5

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حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/5/5 حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/5/5
يفضل أصحاب برج الثور الأسلوب السلبى بدلاً من ملاحقة أهدافه بصورة إيجابية، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الثلاثاء، فتتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن هذا اليوم أنه الأفضل لأنه يعيد إليك الأمل والاستقرار التى تحمل بهم كثيرًا.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور على المستوى المهنى


>سيشهد أخبارًا سعيدة فى حياتك لذلك اطمئن فكل ما عليك فعله هو ضبط النفس والتخلى عن بعض الأفكار المتعالية، اطمئن وضعك فى هذا اليوم سيتحسن بشكل تدريجى.

على مستوى العلاقات العامة


>سيكون هناك تطور كبير على مستوى العلاقات الاجتماعية، يغير لك مسار حياتك فى الفترة المقبلة.

على مستوى العاطفة:


>تبدأ الأمور بالتحسن بعد معاناة الشهر الماضى، وتتقبل ما يقوله الحبيب وتبدو أكثر انفتاحًا.

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مصر 365

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