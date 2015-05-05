حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/5/5

يجيد مولود برج الأسد تنظيم الأعمال وتوزيعها على الآخرين بصورة أفضل، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء، تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم ستنجز فيه عملاً كبيرًا بالإضافة إلى تخلصك من قضايا ومشكلات كانت تعيق حياتك. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>يجب أن تركز على كل ما يطلبه منك الآخرون لأن هناك عملا مهمًا متعلقة بالمؤسسة التى تعمل بها وبأفكارك سيعتمد المديرون عليك بصورة كبيرة، فعلى الرغم من المشكلات التى واجهتك فى الأيام الماضية، ستجد مفاجآت كثيرة. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>اليوم سيدعوك الشريك إلى أن تتخلى قليلاً عن موقفك العدائى تجاه بعض الأمور التى تعد مشكلات حقيقية بينكما وأن تأخذ الحياة بصورة أكثر بساطة، وعليك أن تفكر بالأمر حتى تتخلص من هذه المشكلات.

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365