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حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/5/5

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حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/5/5 حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/5/5
أصحاب يتمتعون بالهدوء فهم يرون العالم من خلال منظار وردى يرسم له كل شىء جميلا ولا يعنى ذلك أنه يجهل واقع الحياة بألمه ومرارته، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأبراج كما يوضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، حيث يعد هذا اليوم بالنجاح والحظ فى مشاريعك ومساعيك لكن حاول أن تتجنب الجدال مع بعض الزملاء.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية


>يجب الحظر يوم الثلاثاء فى حياتك المهنية فقد تحصل على معنويات وطاقة إيجابية غير منتظرة ترفع منسوب حماستك وقدر يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان، ولكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.

توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، وقد يمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.

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مصر 365

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