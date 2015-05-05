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حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/5/5

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حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/5/5 حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/5/5
يتمتع إنسان العقرب بصفات غير عادية تشبه من نواحى كثيرة صفات الحشرة التى سمى على اسمها، أما عن حظ البرج لهذا اليوم الثلاثاء كما يوضحها خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: "عليك القيام ببعض التعديلات لتلافى الوضع لاحقًا، الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من الارتياح وهو ما يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة.
>يضعك أحد الزملاء فى موقف جيد لتنفيذ بعض الرغبات والإفادة من تطور يحصل فى بعض المؤسسات، ولكن عليك الاستمرار والبحث عن فرص أكثر مناسبة لك، ولن يؤثر ذلك على المستوى المادى.
> توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب على مستوى الأمور العاطفية
>هناك نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية، فأنت لديك القدرة على فعل ذلك من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، فحاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان.

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مصر 365

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