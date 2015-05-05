توقعات الأبراج يوم الثلاثاء 2015/5/5

حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/5/5

يجيد مولود برج الأسد تنظيم الأعمال وتوزيعها على الآخرين بصورة أفضل، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء، تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم ستنجز فيه عملاً كبيرًا بالإضافة إلى تخلصك من قضايا ومشكلات كانت تعيق حياتك.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/5/5

>يجب أن تركز على كل ما يطلبه منك الآخرون لأن هناك عملا مهمًا متعلقة بالمؤسسة التى تعمل بها وبأفكارك سيعتمد المديرون عليك بصورة كبيرة، فعلى الرغم من المشكلات التى واجهتك فى الأيام الماضية، ستجد مفاجآت كثيرة.>اليوم سيدعوك الشريك إلى أن تتخلى قليلاً عن موقفك العدائى تجاه بعض الأمور التى تعد مشكلات حقيقية بينكما وأن تأخذ الحياة بصورة أكثر بساطة، وعليك أن تفكر بالأمر حتى تتخلص من هذه المشكلات.

يفضل أصحاب برج الثور الأسلوب السلبى بدلاً من ملاحقة أهدافه بصورة إيجابية، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الثلاثاء، فتتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن هذا اليوم أنه الأفضل لأنه يعيد إليك الأمل والاستقرار التى تحمل بهم كثيرًا.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور على المستوى المهنى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى العاطفة:

حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/5/5

>سيشهد أخبارًا سعيدة فى حياتك لذلك اطمئن فكل ما عليك فعله هو ضبط النفس والتخلى عن بعض الأفكار المتعالية، اطمئن وضعك فى هذا اليوم سيتحسن بشكل تدريجى.>سيكون هناك تطور كبير على مستوى العلاقات الاجتماعية، يغير لك مسار حياتك فى الفترة المقبلة.>تبدأ الأمور بالتحسن بعد معاناة الشهر الماضى، وتتقبل ما يقوله الحبيب وتبدو أكثر انفتاحًا.

هادئ ورزين بصورة دائمة أهم الصفات التى يتميز بها برج الجدى والتى تغطى الكثير من سلبياته، أما عن حظ أصحاب هذا البرج ليوم الثلاثاء كما يوضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم بالنسبة لأصحاب برج الجدى يعتبر الأسوأ بالنسبة لهم حيث تكتشف بعض المكائد التى تم ترتيبها لك من بعض أصدقائك.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/5/5

>تكتشف خلال هذا اليوم بعض المكائد التى دبرها لك الأصدقاء دون أن تعرف خاصة فى مجال العمل، حيث يتم الوقوع بينك وبين المديرين ما يجعلك تفكر كثيرًا فى ترك العمل، ولكن عليك التحلى بالصبر، وأخذ إجازة حتى تهدأ الأمور وتعيد ترتيب أوراقك من جديد.>الحبيب سيكون سببًا آخر فى تعاستك لأنه لا يتحمل تدهور حياتك الاجتماعية وحالة العصبية التى ستصبح فيها، ويطلب منك الابتعاد عن بعض حتى يهدأ أعصابه.

برج الجوزاء أذكياء سريع الخاطر يقوم بأعماله فى إنجاز تام، يكره الروتين والنظام، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم يعد محطة مهمة فى حياتك حيث إنك تمر بكثير من التغيرات التى تؤثر على مسار حياتك، استغل الفرصة وعيد حساباتك فى كل الأمور العالقة.

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/5/5

>سيشهد اليوم بمرورك بمحطات مهمة إيجابية جدًا والتى تجعلك تلتهى عن أمورك الشخصية بأوضاع مهنية أو تطورات مالية تحصل فى هذا اليوم، وهو فرصة جيدة لاستعادة أموال قديمة تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا.>يجب أن تنتبه كثيرًا لما يحيطون بك لأن هناك من ينتظر هدوئك ليوقعك فى مشكلات لا حصر لها.

يتمتع إنسان برج الحمل بالنسيان السريع ويقع كثيرًا فى تجارب جديدة مهما خسر، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن اليوم الثلاثاء مختلف بعض الشىء عن الأيام الماضية، حيث إنك تشعر فى هذا اليوم دائمًا بتكدس الأعمال مع بعض الشكوك والهواجس التى تقلقك فى حياتك العاطفية.

توقع جاكلين عقيقى لأصحاب برح الحمل على المستوى العملى

نصيحة جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحمل فى هذا اليوم:

حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/5/5

>تشعر فى هذا اليوم بتكدس الأعمال وكثرتها التى لا تنتهى، نظرًا لسيرها بوتيرة بطيئة، وهو ما يجعلك تغرق فى أفكار سوداء وتفتقد الحنان والاهتمام، لهذا احذر المجازفات.>تبدو عجلة الأمور التى تسير حولك متأخرة وهو ما يجعلك تصاب بالخيبة وتشعرك بالإحباط لذلك خذ جميع الاحتياطات حتى لا تقع صحية موقع بسيط يفقدك الكثير، مع تجنب اتخاذ قرارات حاسمة أو مصيرية.

أصحاب برج الحوت يتمتعون بالهدوء فهم يرون العالم من خلال منظار وردى يرسم له كل شىء جميلا ولا يعنى ذلك أنه يجهل واقع الحياة بألمه ومرارته، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأبراج كما يوضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، حيث يعد هذا اليوم بالنجاح والحظ فى مشاريعك ومساعيك لكن حاول أن تتجنب الجدال مع بعض الزملاء.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/5/5

>يجب الحظر يوم الثلاثاء فى حياتك المهنية فقد تحصل على معنويات وطاقة إيجابية غير منتظرة ترفع منسوب حماستك وقدر يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان، ولكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، وقد يمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.

يجذب الاهتمام الشديد بالأشخاص ما يدفعه إلى التحدى والتظاهر بالطرافة، أما عن حظ برج الدلو ليوم الثلاثاء كما يوضحها لنا خبيرة الابراج جاكلين عقيقى، يعتبر يومًا مميزًا تنقلب فيه الأوضاع لمصلحتك وتصبح محط أنظار الزملاء.

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/5/5

>الثلاثاء يوم مميز تتألق فيه أمام زملائك فى العمل وتظهر فيه ذكاءك بصورة كبيرة فى حل مشكلات تبدو لأصحاب العمل صعبة ولكن بلمساتك البسيط تحولها إلى سهلة الحل، وهو الأمر الذى يقربك إلى رؤسائك فى العمل وتنول ما كنت تسعى إليه منذ فترة.>حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بلقاء رومانسى مع الشريك بعيدًا عن من يقفون عقبة أمامكم.

هو شخص عاطفى صاحب حدس وبديهة صاحب خيال واسع وذو انتقادات لاذعة، أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء فتقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: "يعد اليوم من أسوأ الأيام فى حياتك تفقد الثقة فى نفسك بسبب تدهور الأوضاع العاطفية لك وربما تشعر بالملل فى حياتك المهنية".

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى العاطفى

حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/5/5

>التفكير بطريقة إيجابية هو حلك فى هذا اليوم حتى تتمكن من تخطى كل المصاعب والمشكلات، لأن السلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا، حذر قدر الإمكان وحاول أن تكون على قدر المسئولية.>شريك فى الحياة سيكون مزاجه أفضل من حالتك، حاول أن تطرح معه موضوعات ومشكلاتك حتى يساعدك على تخطيها بصورة أفضل.

يبتعد أصحاب برج العذراء عن الاحتفالات والتجمعات، وعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتقول خبيرة الأبراج نجلاء قبانى أن أصحاب هذا البرج سيحظون خلال اليوم بدعم مجموعة من الكواكب يساعدهم فى حياتهم العاطفية والمهنية.

توقع نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/5/5

>ستكون أكثر تركيزًا على الجانب المهنى الخاص بك، فلا تتردد فى إعادة حساباتك لتفادى الوقوع فى أخطاء الماضى، الأخبار السعيدة ستتوالى عليك، حاول أن تستمتع بالحياة قدر الإمكان، حاول استغلال كل الفرص المتاحة كما ينبغى لتتمكن من تحقيق أهدافك والإقدام فى حياتك المهنية.>إذا كنت متزوجًا، حاول أن تسعى جاهدًا لإرضاء الحبيب والحفاظ على استقرارك وتوازنك العائلى، لأن شريك حياتك وقف بجانبك كثيرًا فى الأوقات الصعبة التى مرت عليك من قبل، أما بالنسبة للعزاب الفرصة ستكون مناسبة أمامك للوقوع فى الحب من النظرة الأولى، ولكن عليك أن تختار بعناية لأنه سيصبح شريك العمر.

يتمتع إنسان العقرب بصفات غير عادية تشبه من نواحى كثيرة صفات الحشرة التى سمى على اسمها، أما عن حظ البرج لهذا اليوم الثلاثاء كما يوضحها خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: "عليك القيام ببعض التعديلات لتلافى الوضع لاحقًا، الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من الارتياح وهو ما يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/5/5

>يضعك أحد الزملاء فى موقف جيد لتنفيذ بعض الرغبات والإفادة من تطور يحصل فى بعض المؤسسات، ولكن عليك الاستمرار والبحث عن فرص أكثر مناسبة لك، ولن يؤثر ذلك على المستوى المادى.>هناك نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية، فأنت لديك القدرة على فعل ذلك من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، فحاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان.

هم مصدر للبهجة والسعادة دائمًا بالإضافة إلى تمتعهم بالصدق، أما عن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون: "رغم المشكلات التى عانيت منها الفترة الماضية كثيرًا من المشكلات والتى جعلتك تتعرض للضغط النفسى والعصبى، إلا أن اليوم ستتغير حياتك إلى الأفضل".

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/5/5

>اليوم ستتخلص من ضغوط قليلة من العمل، وعليك أخذ عدد من الأيام كإجازة والسفر إلى مكان هادئ ويفضل الشواطئ حتى تعيد تنظم أوراقك وتتخلص من كل الأعباء التى تفوق طاقتك، وتعمل على استغلال طاقتك بشكل خاطئ.>ستشهد استقرارًا إلى حد ما، خصوصا أن شريك الحياة يعانى من بعض المشكلات الطارئة على مستوى العمل إلا أنك قادر على مساعدته فى تجاوزها.

القلق شعور دائم لهم وهو ما يجعلهم سريعى النرفزة ولكن يعودون سريعًا للتسامح، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون أن هذا اليوم سيكون مهمًا للغاية على عدة مستويات لذا يجب أن تعمل على استثمار الفرص المتاحة لك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>يحدث تطورات كثيرة فى حياتك العمالية لهذا اليوم منها ما هو إيجابى والآخر سلبى حيث يشهد يومك مشكلة بينك وبين رؤسائك فى العمل ولكن على الصعيد الآخر لا تؤثر هذه المشكلات على ثقتهم بك.>يحدث بعض توتر فى علاقتك بالحبيب اليوم إلا أنك قادر على تجاوز هذا الأمر بسهولة، وتشعر بالتحسن أيضًا على مدار الأيام المقبلة، خصوصًا عندما تشعر أنك اتخذت القرار الصحيح.