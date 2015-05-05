انتهت- هال سيتي 1-3 أرسنال ..المحمدي يصنع تقليص الفارق

يلعب هال سيتي مع أرسنال في مسعاه للبقاء في الدوري الإنجليزي، فيما يسعى المدفعجية للارتقاء لوصافة المسابقة يوم الاثنين.

وكالعادة، يبدأ أحمد المحمدي ظهير هال سيتي مباراة فريقه ضد أرسنال ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وظهر المحمدي بشكل جيد في أول ثلث ساعة من اللقاء على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

وتقدم أليكسيس سانشيز أول أهداف اللقاء في الدقيقة 28 من ركلة حرة مباشرة، وأضاف أرون رامسي ثاني الأهداف في الدقيقة 34.

وعاد المهاجم التشيلي للتسجيل مجددا بهدف ثالث رائع في الدقيقة 45.

أحمد المحمدي يصنع هدف تقليص الفارق لهال سيتي في مرمى أرسنال

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وكان لاعب إنبي السابق قد تألق في المباراة الأخيرة للفريق ضد ليفربول وصنع هدف المباراة الوحيد.

بالفيديو – المحمدي يصنع .. وهال سيتي يعبر ليفربول