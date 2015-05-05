صورة - النني في فريق الأسبوع بالدوري السويسري

دخل محمد النني لاعب وسط بازل في تشكيل الأسبوع بالدوري السويسري بعد تألقه في مباراة فريقه جراسهوبرز.

وسجل النني هدفا ثمينا في مباراة فريقه أمام جراسهوبرز التي فاز بها بازل 2-1 يوم السبت.

ونشرت جريدة بليك واسعة الانتشار صورة تجمع أفضل 11 لاعبا في الجولة الأخيرة من المسابقة كان بينهم النني.

ويتألق النني مع بازل الذي يحتل قمة الدوري السويسري قبل خمس مباريات من النهاية برصيد 70 نقطة ويحتاج لخمس نقاط فقط من أجل حسم البطولة السادسة على التوالي رسميا.

وحصد النني لقبين للدوري السويسري في العامين الماضيين منذ احترافه في يناير 2013.