أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - النني في فريق الأسبوع بالدوري السويسري

Google+ Print
صورة - النني في فريق الأسبوع بالدوري السويسري صورة - النني في فريق الأسبوع بالدوري السويسري

دخل محمد النني لاعب وسط بازل في تشكيل الأسبوع بالدوري السويسري بعد تألقه في مباراة فريقه جراسهوبرز.

وسجل النني هدفا ثمينا في مباراة فريقه أمام جراسهوبرز التي فاز بها بازل 2-1 يوم السبت.

ونشرت جريدة بليك واسعة الانتشار صورة تجمع أفضل 11 لاعبا في الجولة الأخيرة من المسابقة كان بينهم النني.

ويتألق النني مع بازل الذي يحتل قمة الدوري السويسري قبل خمس مباريات من النهاية برصيد 70 نقطة ويحتاج لخمس نقاط فقط من أجل حسم البطولة السادسة على التوالي رسميا.

وحصد النني لقبين للدوري السويسري في العامين الماضيين منذ احترافه في يناير 2013.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع