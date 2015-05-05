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زيزو يوضح لـ في الجول.. لماذا فتحي مبروك الأنسب والأحق

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زيزو يوضح لـ في الجول.. لماذا فتحي مبروك الأنسب والأحق زيزو يوضح لـ في الجول.. لماذا فتحي مبروك الأنسب والأحق

أبدى عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الناشئين للأهلي وأحد أيقونات النادي الأحمر سعادته بتولي فتحي مبروك مهمة المدير الفني للشياطين الحمر.

وكان مبروك قد تولى منصب المدير الفني للأهلي خلفا لخوان كارلوس جاريدو الذي تمت إقالته عقب توديع الفريق الأحمر لدوري أبطال إفريقيا على يد المغرب التطواني.

وقال زيزو لـFilGoal.com: "فتحي مبروك هو الأنسب والأحق للمنصب بلا أدنى شك".

وأوضح "أولا أنت تتحدث عن شخص من أكثر المخلصين للنادي في تاريخه".

وتابع "ثانيا أنت تتحدث عن بطل الدوري المصري. فتحي مبروك هو بطل المسابقة حتى الآن".

وأتم "كذلك فتحي على علم تماما بما يدور في النادي. ويملك من الأدوات كل ما يلزم للنجاح. لهذا هو الأنسب والأحق بالمنصب".

وكان زيزو ومبروك قد عملا معا جنبا إلى جنب في الجهاز المساعد للمدير الفني الراحل محمود الجوهري. وكذلك تزاملا في بناء ناشئين للقلعة الحمراء.

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