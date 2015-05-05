4 عقبات أمام فتحي مبروك مع الأهلي

هل يملك المدير الفني المخضرم فتحي مبروك الوقت لعلاج المشاكل التي تركها خوان كارلوس جاريدو خلفه وفي الوقت نفسه يحقق أي هدف جيد يرضي الأهلي من موسم سيء للغاية للشياطين الحمر؟

هناك 4 عقبات رئيسية تهدد ولاية فتحي مبروك مع الأهلي بعدما تولى المدرب الذي عمل مساعدا لمحمود الجوهري في المنتخب المصري خلال كأس العالم 1990. يستعرضها FilGoal.com.

1) ما هو الهدف من الموسم؟

الأهلي يدخل مرحلة مبروك وهو متأخر بـ11 نقطة عن الزمالك. وبثماني نقاط عن إنبي صاحب المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا للموسم التالي.

لو أراد الأهلي إنعاش حظوظه في الدوري فلا مجال لإهدار أي نقطة. فهل ينجح مبروك في علاج مشاكل الفريق وفي الوقت نفسه يحقق النتائج المرجوة مباشرة؟ هذا تحد صعب.

2) الفوز في غرفة خلع الملابس

دخل عماد متعب في أزمة مع جاريدو. عبد الله السعيد ظهر متوترا في مباراة المقاولون العرب لدرجة الشجار مع مراسل. والعديد من الأمور المشابهة وقعت لغرفة خلع ملابس الأهلي فترة جاريدو.

كيف يعالج مبروك الأمر. هذا هو التحدي الثاني للمدرب المصري.

3) قائمة غير متوازنة

في أرض الملعب لا يوجد اتزان داخل قائمة الأهلي. لو لعب عبد الله السعيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا فهذا يعني أن تريزيجيه لن يشارك.

هذا الأمر يقابله أزمة في مركز المهاجم الرئيسي للأهلي الذي يضم لاعب يصاب كثيرا وهو بيتر إيبمبوي وكذلك صلاح الدين سعيد وأحمد عبد الظاهر وعماد متعب، ولكل منهم فترة تألق وفترة خفوت باهتة تماما.

القائمة غير المتوازنة تظهر في الخط الخلفي للأهلي حيث شريف حازم لازال مهتزا ولؤي وائل كان بعيدا عن حسابات الفريق ومحمد نجيب مصاب.

4) هل هي فترة انتقالية أم دائمة

العقبة الأهم لفتحي مبروك هي إقناع اللاعبين بأن مرحلته ليست فترة انتقالية. فكما يقول مانويل جوزيه: "من المهم أن يحمل اللاعب عبئا على كتفيه اسمه المدير الفني للفريق".