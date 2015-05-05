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فيريرا: الزمالك يمتلك 3 حراس قادرين على اللعب في أوروبا

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فيريرا: الزمالك يمتلك 3 حراس قادرين على اللعب في أوروبا فيريرا: الزمالك يمتلك 3 حراس قادرين على اللعب في أوروبا

أكد البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك أن فريقه يمتلك 3 حراس "قادرين على اللعب في أوروبا" بفضل أيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

وعادت بعثة الزمالك إلى القاهرة بعدما نجح في عبور عقبة الفتح الرباطي والتأهل إلى دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية.

وقال فيريرا عقب الوصول إلى القاهرة: "أيمن طاهر مدرب حراس عالمي".

وأضاف "من سيشارك أساسيا في مركز حراسة المرمى سيظهر بمستوى متميز. فنحن نمتلك ثلاثي قادر على اللعب في أوروبا".

ويمتلك الزمالك الثلاثي أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل في مركز حراسة المرمى.

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