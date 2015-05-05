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عمال "أسمنت طرة" المعتصمون يهتفون ضد ناهد العشرى: "جاية لينا ولا علينا"

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عمال "أسمنت طرة" المعتصمون يهتفون ضد ناهد العشرى: "جاية لينا ولا علينا" عمال "أسمنت طرة" المعتصمون يهتفون ضد ناهد العشرى: "جاية لينا ولا علينا"
رفض عمال أسمنت طرة، المعتصمون بمقر الشركة، طلب وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد العشرى التى زارت الشركة مساء اليوم، للمطالبة بفض الاعتصام، وردد العمال هتافات ضد الوزيرة منها "أنت جاية لينا ولا جاية علينا"، مؤكدين استمرارهم فى الاعتصام لحين تنفيذ كل مطالبهم.

وأكد محمد رمزى، رئيس اللجنة النقابية لعمال الشركة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مطالبهم تتمثل فى تشغيل الشركة بكامل طاقتها، خاصة خطى 8 و9 واستبعاد "سند مراد" مدير الشركة بسبب تعمده خسارة الشركة.

وأضاف أن الوزيرة أكدت أنها تحمل طلبا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بفض الاعتصام مقابل التزام الإدارة شفهيا بمطالبهم، موضحا أنهم رفضوا ذلك خاصة فى ظل المماطلات الكثيرة من الادارة من قبل.


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