طائرات التحالف تدك معقل الحوثيين في صعدة وتقصف مطار العاصمة ومطارت آخرى

يواصل طيران التحالف العربي شن غارات عنيفة، استهدفت عدة مطارات، أبرزها مطار مدينة عدن والعاصمة صنعاء، بينما علي الارض احتدم القتال بين المتمردين الحوثين ولجان المقاومة الشعبية جنوب اليمن.

وذكر شهود عيان ومسؤولين في الجانب الأمني، إن غارات للتحالف أستهدفت مطارات عدن والحديدة وصنعاء، بجانب غارات أخرى استهدفت محافظة مأرب ومعقل الحوثيين في صعدة.

وفي العاصمة صنعاء تصاعدت أعمدة من الدخان الأسود فوق المطار الذي يتمركز فيه مسلحون حوثيون مدعومين من أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بعدة قصفه جواً بالتزامن مع ضربات أخري لقاعدة الدليمي الجوية العسكرية في العاصمة اليمنية.