اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 48% بسوهاج‎

اعتمد الدكتور يحيى عبد العظيم محافظ سوهاج صباح اليوم نتيجة الدور الاول لامتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2012/2013 بنسبة نجاح 48%.

> وقد حصد 11 طالب المراكز العشرة الاوائل على مستوى المحافظة وحصلوا جميعا على الدرجة النهائية وهى 300 درجة .

وأسماء الطلاب هم “إسراء على الزناتي –مدرسة الدعوة الاسلامية بنات بسوهاج واميرة السيد عباس أحمد-مدرسة الدعوة الاسلامية بنات بسوهاج وأميرة حمدي عزيز عبد المنعم –مدرسة الدعوة الاسلامية بنات بسوهاج وبسنت عصام سمير فؤاد –مدرسة الإعدادية القديمة بالمراغة ومحمد حسين محمود عبداللطيف –مدرسة الدكتور النبوي المهندس وياسر حسين راغب –مدرسة الدعوة الاسلامية بنين بسوهاج ومايكل رشاد عجايبى –مدرسة السلام الخاصة باخميم ومحمد صلاح الدين سيد مبارك –مدرسة جيل المستقبل الخاصة بأخميم وهاجر حمادة عبد العليم حسين –مدرسة اللغات التجريبية بطما ومارتينا جوزيف سمعان شنودة – مدرسة الاعدادية الحديثة بنات بسوهاج وماريو سامح يس مسعد –مدرسة رقى المعارف الاعدادية بطما .

قام المحافظ بالإتصال بالطلبة الأوائل لإبلاغهم بالنتيجة وتقديم التهنئة لهم على تفوقهم كما قدم سيادته التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام النجاح والتقدم .

وقد عبر المحافظ عن عدم رضاه عن نسبة النجاح بالشهادة الاعدادية والتي بلغت 48% مشيرا الى انه سوف يتم عقد اجتماع عاجل مع مسئولي التربية والتعليم بالمحافظة لبحث اسباب تدنى مستوى نسبة النجاح بالشهادتين الابتدائية والاعدادية .